Esta semana concluyó el plazo establecido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para la presentación de declaraciones fiscales correspondientes al año tributario 2024. Los contribuyentes que hayan cumplido con esta obligación cerca de la fecha límite del 15 de abril se encuentran a la espera de sus reembolsos. No obstante, aquellos individuos que hayan incurrido en un error específico al entregar su documentación podrían experimentar la retención de sus fondos o incluso el embargo por parte de esta agencia del Gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de errores puede resultar en sanciones económicas, intereses acumulados y la suspensión total del reembolso si no se justifica adecuadamente ante el ente recaudador federal. El error fiscal que podría tener consecuencias graves es haber reclamado un monto excesivo de reembolso o crédito en la declaración sin tener una “causa razonable”. Esta infracción se conoce como Erroneous Claim for Refund or Credit, establecida bajo la sección IRC 6676 del código fiscal. Quienes incurran en este error serán notificados por el IRS mediante una carta o aviso oficial. A partir de entonces, el organismo puede aplicar una multa del 20% sobre el monto reclamado en exceso, además de retener el reembolso mientras se audita la declaración. Este tipo de sanción no se aplica si el monto observado ya está incluido en otras penalidades como la de precisión o fraude. Sin embargo, si no hay justificación suficiente, el IRS cobrará tanto la multa como los intereses acumulados. Como un periodista, reescribe y mejora el siguiente subtítulo: El contribuyente tiene derecho a disputar la sanción si considera que se trata de un error o si puede demostrar que actuó de buena fe. Para ello, debe presentar una carta explicando los motivos por los cuales solicita reconsiderar la multa, adjuntando documentación de respaldo. Además, el IRS contempla la posibilidad de eliminar o reducir la sanción si se demuestra "causa razonable“. Aun así, por ley, los intereses que se generan por la penalidad no pueden ser eliminados a menos que también se elimine la multa original. En caso de no poder pagar la suma total de inmediato, el IRS permite solicitar un plan de pagos para reducir el impacto de futuros recargos. Mientras tanto, la mejor manera de evitar estas situaciones es asegurarse de declarar correctamente y a tiempo, con datos fiscales respaldados.