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Los tornillos, tuercas y arandelas metálicas con el paso del tiempo pueden acumular óxido, especialmente si están expuestos a ambientes muy húmedos.
Ante este problema, existe un truco casero que consiste en colocar las piezas oxidadas dentro de un vaso de gaseosa cola durante varias horas.
Si bien esto puede parecer extraño, los compuestos de la bebida pueden reaccionar con el óxido y ayudar a desprenderlo fácilmente.
Poner tornillos, tuercas y arandelas en gaseosa cola: por qué lo recomiendan
La principal función de este truco es reducir el óxido superficial de las pequeñas piezas metálicas.
La técnica puede utilizarse con
- Tornillos con una capa ligera de óxido
- Tuercas que presentan corrosión superficial
- Arandelas metálicas oxidadas
- Pequeñas piezas de hierro o acero con manchas de óxido
Es importante destacar que, aunque la gaseosa puede eliminar el óxido, no puede devolver al metal a su estado original, por lo que, si la corrosión ya produjo deterioro profundo, el daño permanece.
Cómo se utiliza la gaseosa cola en torillos, tuercas y arandelas
Para probar este método, el primer paso es retirar la suciedad y grasa que puedan cubrir las piezas. Luego tornillos, tuercas o arandelas se colocan en un recipiente y se los cubre con gaseosa cola.
Las piezas pueden permanecer sumergidas entre 12 y 24 horas, sobre todo cuando se trata de óxido superficial.
Una vez transcurrido ese tiempo se retiran y se frotan con un cepillo para desprender los restos de corrosión.