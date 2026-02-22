Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más famosos del país. Este sábado, 21 de febrero de 2026, el premio mayor alcanza los 190 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. Las cifras ganadoras que se sortearon este sábado son el 27 28 36 48 49 21, esta última cifra por el número Power. Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 4x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 3 17 21 24 35 9. El valor de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta. Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo martes, 24 de febrero de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares. Las personas que deseen participar de esta jugada deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26). Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas. Un dato a tener en cuenta es que los apostadores que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona. El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York). Jugar a juegos de azar puede ser entretenido, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a la pérdida de control, generando problemas financieros y emocionales. Mantener un enfoque equilibrado es clave para disfrutar sin comprometer la estabilidad personal. Si el juego se convierte en un problema, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Contactar al 1-800-GAMBLER puede ser un primer paso para manejar la adicción al juego.