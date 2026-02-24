El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Este lunes, 23 de febrero de 2026, el premio mayor alcanza los 203 millones de dólares, con la posibilidad de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 5 11 23 29 47 6, esta última cifra por el número Power. Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 15 20 27 31 58 14. Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la posibilidad de multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta. Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 28 de febrero de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares. Las personas que deseen participar de esta jugada deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26). Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas. Por otro lado, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego complementario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar. Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar. Los juegos de azar pueden ser una forma divertida de entretenimiento, pero es fundamental jugar con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero, por lo que es importante mantener un enfoque equilibrado para disfrutar sin comprometer la estabilidad financiera y emocional. Si el juego se convierte en un problema, es esencial buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Se puede contactar al 1-800-GAMBLER para recibir asistencia y orientación sobre cómo manejar los hábitos de juego.