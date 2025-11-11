Siguiendo las políticas migratorias restrictivas de la actual administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos impuso como regla general que todos los solicitantes de visas de no inmigrante deberán someterse a una entrevista consular, incluso los menores de 14 años y los mayores de 79, que antes estaban exentos.

Sin embargo, existe un determinado grupo de extranjeros que, por cumplir con una serie de requisitos, pueden quedar exceptuados de realizar este histórico paso obligatorio en todas las solicitudes de visados de no inmigrante.

Cambia la visa: estos inmigrantes ya no deberán cumplir este requisito obligatorio

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó un importante cambio en el proceso de actualización de visados. Es que, a partir de ahora, los extranjeros que soliciten la renovación dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento pueden quedar exentos de realizar la entrevista consular si cumplen con ciertos criterios establecidos.

Los criterios generales incluyen:

Presentar la solicitud de renovación en tu país de nacionalidad o de residencia habitual

No haber sido rechazado previamente para una visa , a menos que la denegación haya sido luego eximida

Que no exista ninguna ilegibilidad aparente o potencial

¿Cuáles son las visas de no inmigrante?

Las visas de no inmigrante, para las que aplica esta exención en la entrevista consular, son permisos temporales que permiten a personas extranjeras entrar legalmente a Estados Unidos por un tiempo limitado, sin intención de establecer residencia permanente. Las principales categorías son: