La Media Maratón de Nueva York tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 y se advierte que más de 100 calles quedarán bloqueadas en distintas zonas de la ciudad. Las limitaciones viales comenzarán en horarios distintos según el barrio. Este evento deportivo planea cubrir una distancia de 13,1 millas (exactamente la mitad de lo que cubriría una maratón completa). Esto convocará a cerca de 30.000 corredores y se prevé un importante operativo de seguridad. Los cierres iniciaron el jueves 12 de marzo y se extenderán hasta el domingo. Las zonas de Nueva York más afectadas serán: Brooklyn: Manhattan: Para minimizar el impacto en la circulación, las autoridades recomiendan utilizar desvíos estratégicos. Entre Brooklyn y Manhattan, los conductores pueden optar por el Brooklyn Bridge o el Williamsburg Bridge como alternativas al Manhattan Bridge. En los desplazamientos norte-sur dentro de Manhattan, se sugiere circular por Broadway, Lexington Avenue o Park Avenue, evitando las avenidas incluidas en el recorrido de la carrera. Además, quienes deban movilizarse cerca de Central Park pueden utilizar Columbus Avenue o Amsterdam Avenue en lugar de ingresar por Central Park West. Debido a los cortes y al alto flujo de personas, las autoridades también recomiendan priorizar el metro y otros medios de transporte público durante la mañana del evento para evitar demoras en el tránsito vehicular.