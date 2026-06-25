Walmart, Costco y Target deberán modificar las etiquetas de sus productos alimenticios en el estado de California a partir del 1 de julio, cuando entre en vigencia una nueva ley que prohíbe el rótulo “sell by” y obliga a usar términos uniformes de calidad o seguridad . La medida alcanza a todos los alimentos envasados que se vendan en el estado.

La norma es la ley estatal AB 660, impulsada por la legisladora Jacqui Irwin y firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2024. California se convierte así en el primer estado del país en eliminar las fechas “sell by” de los envases, según el Departamento de Alimentación y Agricultura estatal (CDFA).

¿Qué cambia en las etiquetas de Walmart, Costco y Target?

Hasta ahora, los productos podían mostrar más de 50 frases distintas para indicar fechas, lo que generaba confusión sobre si un alimento seguía siendo apto . La AB 660 elimina esa dispersión y exige que las etiquetas usen un lenguaje único en todos los productos envasados que se vendan en California.

La ley distingue dos tipos de fecha, según informa el CDFA. El consumidor verá una de estas opciones en el envase:

Fecha de calidad: “Best if used by” o “Best if used or frozen by”, que indican el momento de máxima frescura, pero no que el alimento deje de ser seguro.

Fecha de seguridad: “Use by” o “Use or freeze by”, que señalan cuándo el producto ya no es seguro para consumir.

El rótulo “sell by”, pensado para la rotación de stock de las tiendas, queda prohibido en los envases visibles al cliente. Los comercios podrán seguir usándolo solo en formato codificado e ilegible para el consumidor.

Hasta ahora, los productos podían mostrar más de 50 frases distintas para indicar fechas, lo que generaba confusión sobre si un alimento seguía siendo apto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta a los consumidores y qué deben tener en cuenta?

El cambio busca reducir el desperdicio de alimentos: según Californians Against Waste, cerca del 20 % de la comida evitable que se tira proviene de la confusión con las fechas. Cada año se descartan unos 2.500 millones de comidas en buen estado, de acuerdo con la agencia estatal de reciclaje (CalRecycle).

Para el lector, la lectura de las etiquetas será más simple a partir de julio: “best if used by” indicará frescura y “use by” indicará seguridad. La ley rige para productos fabricados desde el 1 de julio de 2026, por lo que el stock anterior podrá venderse con su etiqueta vieja durante un tiempo. Quedan exceptuados la fórmula infantil y los huevos.