Nueve estados cobran impuestos estatales sobre los beneficios del Seguro Social y los jubilados que no pagan lo que deben pueden quedar dentro de un proceso de cobro del IRS que, en los casos más extremos, llega al contacto presencial. El organismo aclara que ya no se presenta por sorpresa: toda reunión se coordina antes por carta .

Ese contacto cara a cara dejó de ser una visita sin aviso. Desde 2023, el IRS reemplazó las apariciones inesperadas en domicilios por una carta de cita —la 725-B— y dejó las visitas no anunciadas para situaciones excepcionales. La carga impositiva estatal, en tanto, es un nivel aparte que solo rige en esos nueve estados.

¿En qué casos el IRS puede visitar a un jubilado en su hogar?

El contacto presencial no se activa por un simple olvido ni por una deuda menor. Llega al final de una cadena de avisos y solo cuando el caso pasa al área de cobranza de campo, reservada a deudas más altas o sin resolver.

Incluso en esa instancia, el IRS programa la reunión por escrito. Las visitas sin aviso quedaron limitadas a situaciones puntuales —como notificar citaciones judiciales o incautar bienes en riesgo— que suman apenas unos cientos por año.

Cómo escala una deuda impaga

El recorrido habitual de una deuda federal sin resolver sigue estos pasos:

Avisos por correo (el CP14 y la serie CP501, CP503 y CP504).

Pase al Sistema de Cobro Automatizado (ACS).

Asignación a un oficial de cobranza de campo si la deuda es alta o compleja.

Gravámenes (liens) y embargos (levies), que el IRS puede aplicar de forma remota.

Nueve estados cobran impuestos estatales sobre los beneficios del Seguro Social y los jubilados que no pagan lo que deben pueden quedar dentro de un proceso de cobro del IRS.

¿Qué deben hacer los jubilados en los 9 estados que gravan el Seguro Social?

La prioridad es verificar la regla estatal, porque cada estado fija sus propios topes de ingreso y edad. En la mayoría, los beneficios quedan exentos por debajo de ciertos umbrales y solo se gravan los ingresos más altos.

Ante cualquier deuda, conviene responder las cartas y resolver antes de que el caso escale. Y una advertencia clave: si alguien se presenta sin aviso diciendo ser del IRS, lo más probable es que sea una estafa, justamente lo que la nueva política buscó evitar.

Los nueve estados que aplican algún impuesto sobre el Seguro Social son: