Los trucos caseros siguen ganando popularidad entre quienes buscan soluciones simples para resolver pequeños inconvenientes del hogar sin recurrir a productos especializados.

Uno de estos métodos consiste en colocar un corcho entre las frutas que se encuentran en la cocina. Aunque a primera vista puede parecer una práctica extraña, cada vez más personas comenzaron a incorporarla a su rutina por sus beneficios en los alimentos .

¿Por qué recomiendan colocar un corcho entre las frutas?

Las moscas de la fruta suelen aparecer cuando hay frutas maduras o restos de alimentos expuestos durante varios días.

Por eso, mantener estos productos en buenas condiciones y limpiar con frecuencia las superficies de la cocina son medidas importantes para evitar que proliferen.

El corcho se utiliza en este truco como un elemento que se coloca junto a las frutas o dentro del recipiente donde se almacenan.

La práctica se popularizó como una alternativa sencilla para intentar mantener estos pequeños insectos alejados.

¿Cómo se utiliza el corcho para ahuyentar a las moscas?

El corcho tiene múltiples aplicaciones en el hogar. (Archivo)

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales. La idea consiste en colocar uno o varios corchos limpios cerca de las frutas, especialmente cuando estas permanecen en un frutero o sobre la mesada.

Sin embargo, el corcho no reemplaza la limpieza ni la correcta conservación de los alimentos.

Para reducir la presencia de estos insectos también es importante retirar las frutas demasiado maduras , eliminar los restos de comida y mantener los recipientes limpios.

El truco que ayuda a mantener las frutas alejadas de los insectos

Uno de los principales objetivos de este método es evitar que las moscas de la fruta se concentren alrededor del frutero. Estos insectos suelen sentirse atraídos por los olores y sustancias que liberan los alimentos cuando comienzan a madurar o fermentar.

Por eso, además de probar el truco del corcho, se recomienda:

Revisar las frutas con frecuencia y retirar las que estén demasiado maduras.

Mantener limpia y seca la superficie donde se almacenan.

No dejar restos de fruta expuestos durante mucho tiempo.

Lavar los recipientes y fruteros regularmente.

Guardar en la heladera aquellas frutas que puedan conservarse allí.

Mantener cerrados los residuos orgánicos que puedan atraer insectos.

¿El corcho elimina las moscas de la fruta?

Colocar un corcho cerca de las frutas puede formar parte de una rutina preventiva, pero no garantiza por sí solo que desaparezcan las moscas.

Si la presencia de insectos es persistente, lo más efectivo es identificar y eliminar la fuente que los atrae. Una fruta en descomposición, restos de comida o residuos orgánicos pueden ser suficientes para que continúen apareciendo.