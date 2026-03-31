Registrar el nacimiento de un hijo en Estados Unidos puede parecer un trámite automático, pero en algunos estados existen reglas específicas sobre cómo debe escribirse el nombre en el acta. En Alabama, ese punto volvió a quedar bajo la lupa por las limitaciones que afectan a familias latinas, especialmente mexicanas. El foco está puesto sobre los apellidos con tilde y sobre aquellos que incluyen la letra Ñ, ya que el sistema estatal de registros civiles utiliza parámetros vinculados al alfabeto inglés. En la práctica, eso puede hacer que muchos nombres y apellidos deban ser adaptados al momento de inscribir a un bebé en el certificado de nacimiento. En Alabama, los certificados de nacimiento son administrados por el Centro de Estadísticas de Salud del Departamento de Salud Pública de Alabama. Ese organismo exige que el nacimiento quede asentado con el nombre completo de la persona al nacer, y cualquier corrección posterior debe tramitarse como una modificación legal del acta. El problema aparece cuando el sistema de carga y emisión de registros no contempla con normalidad ciertos caracteres propios del español. En ese marco, las familias que usan apellidos con acentos gráficos o con la Ñ pueden encontrarse con que el nombre del menor sea ingresado sin esos signos, aun cuando formen parte real de su identidad familiar. Eso impacta especialmente sobre apellidos latinos y, en particular, sobre muchos apellidos mexicanos. Así, un niño que legalmente debería llevar un apellido como Hernández o Muñoz puede terminar figurando en su documento estatal como Hernandez o Munoz, por una adaptación forzada al esquema registral en inglés. Muchos de los apellidos más repetidos en México coinciden justamente con formas que en Alabama pueden perder tildes al momento del registro. De acuerdo con datos difundidos a partir del padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), estos son algunos de los apellidos más frecuentes en México. Cuando un hijo de padres mexicanos nace en Alabama, el menor puede ser registrado legalmente en Estados Unidos, pero su nombre o apellido no siempre queda asentado con la ortografía exacta usada en español. Eso no significa que el bebé no pueda ser inscrito, sino que el registro puede aparecer adaptado al formato admitido por el sistema estatal. De esa manera, el apellido que la familia usa en México puede no coincidir por completo con el que aparece en el certificado de nacimiento emitido en Alabama.