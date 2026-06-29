El nombramiento de un hijo es un derecho de los padres. Fuente: FreePik

En Nueva Jersey, las regulaciones estatales estipulan de manera precisa los procedimientos que deben seguir las autoridades al momento de registrar el nombre y apellido de un hijo en su acta de nacimiento.

A pesar de que el Código Administrativo de Nueva Jersey establece con claridad que el nombramiento de un hijo es un derecho de los padres, para llevar a cabo este proceso es indispensable cumplir con las normativas de registro y los plazos que señala la legislación.

Los progenitores no podrán registrar a sus descendientes conforme a su preferencia si no cumplen con el trámite de esta forma.

La normativa oficial determina que todos los progenitores o tutores de neonatos están obligados a registrar al bebé en un plazo de 5 días contados a partir del momento del nacimiento.

En caso de que no se efectúe este procedimiento dentro del período estipulado o si el Registro Estatal no acepta el apellido seleccionado por los progenitores, en lugar del deseado, el neonato será inscrito con los apellidos de ambos progenitores, organizados alfabéticamente y separados por un guion.

El neonato será inscrito con los apellidos de ambos progenitores, organizados alfabéticamente y separados por un guion. Freepik

Nombres y apellidos prohibidos para los padres al registrar a sus hijos

Los progenitores tienen la libertad de elegir el nombre de su hijo a su conveniencia; no obstante, las autoridades poseen la facultad de rechazar cualquier nombre o apellido que se considere ilegible o que incluya Obscenidades Números Símbolos Combinación de letras, números y símbolos

El nombre figura en la sección posterior del certificado de nacimiento y para su validez, es imperativo que sea suscrito por los progenitores y el representante del establecimiento sanitario.