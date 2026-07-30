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Para quienes eligen Estados Unidos como destino turístico, Florida, Nueva York, Boston y Chicago se encuentran entre los destinos más elegidos, ya sea para disfrutar de las principales atracciones o para conocer sus playas.

En la mayoría de los casos, los extranjeros deben ingresar con una visa estadounidense vigente que debe tramitarse previo al viaje y estamparse en el pasaporte.

No obstante, los países integrantes del Programa de Exención de Visado (VWP, por su nombre en inglés Visa Waiver Program), pueden acceder a una alternativa que les permita viajar sin una visa.

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Estados Unidos permite en agosto el ingreso y la estadía legal sin visa americana: ¿Quiénes pueden acceder?

Con el Programa de Exención de Visado, los ciudadanos de los países participantes podrán ingresar a Florida, Nueva York, Boston y Chicago por hasta 90 días para realizar actividades relacionadas al turismo o a viajes de negocios.

Para aprovechar este beneficio se debe obtener previamente una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) y si la solicitud es aprobada, tiene vigencia por hasta dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que sea que pase primero. En este periodo, se podrán ingresar varias veces al país.

Para aprovechar este beneficio se debe obtener previamente una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).
Para aprovechar este beneficio se debe obtener previamente una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué países forman parte?

  • Andorra.
  • Australia.
  • Austria.
  • Bélgica.
  • Brunéi.
  • Chile.
  • Croacia.
  • República Checa.
  • Dinamarca.
  • Estonia.
  • Finlandia.
  • Francia.
  • Alemania.
  • Grecia.
  • Hungría.
  • Islandia.
  • Irlanda.
  • Israel.
  • Italia.
  • Japón.
  • Corea del Sur.
  • Letonia.
  • Liechtenstein.
  • Lituania.
  • Luxemburgo.
  • Malta.
  • Mónaco.
  • Países Bajos.
  • Nueva Zelanda.
  • Noruega.
  • Polonia.
  • Portugal.
  • Catar.
  • San Marino.
  • Singapur.
  • Eslovaquia.
  • Eslovenia.
  • España.
  • Suecia.
  • Suiza.
  • Taiwán.
  • Reino Unido.

Autorización del VWP: ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder obtenerla?

Para tramitar esta autorización del VWP se deben cumplir con estos requisitos:

  • Contar con un pasaporte electrónico vigente y con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha del viaje.
  • Disponer de una dirección de correo electrónico activa.
  • Proporcionar un domicilio y un número de teléfono de contacto.
  • Abonar la tarifa correspondiente al trámite, cuyo costo es de 40,27 dólares estadounidenses.