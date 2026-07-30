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Para quienes eligen Estados Unidos como destino turístico, Florida, Nueva York, Boston y Chicago se encuentran entre los destinos más elegidos, ya sea para disfrutar de las principales atracciones o para conocer sus playas.
En la mayoría de los casos, los extranjeros deben ingresar con una visa estadounidense vigente que debe tramitarse previo al viaje y estamparse en el pasaporte.
No obstante, los países integrantes del Programa de Exención de Visado (VWP, por su nombre en inglés Visa Waiver Program), pueden acceder a una alternativa que les permita viajar sin una visa.
Estados Unidos permite en agosto el ingreso y la estadía legal sin visa americana: ¿Quiénes pueden acceder?
Con el Programa de Exención de Visado, los ciudadanos de los países participantes podrán ingresar a Florida, Nueva York, Boston y Chicago por hasta 90 días para realizar actividades relacionadas al turismo o a viajes de negocios.
Para aprovechar este beneficio se debe obtener previamente una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) y si la solicitud es aprobada, tiene vigencia por hasta dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que sea que pase primero. En este periodo, se podrán ingresar varias veces al país.
¿Qué países forman parte?
- Andorra.
- Australia.
- Austria.
- Bélgica.
- Brunéi.
- Chile.
- Croacia.
- República Checa.
- Dinamarca.
- Estonia.
- Finlandia.
- Francia.
- Alemania.
- Grecia.
- Hungría.
- Islandia.
- Irlanda.
- Israel.
- Italia.
- Japón.
- Corea del Sur.
- Letonia.
- Liechtenstein.
- Lituania.
- Luxemburgo.
- Malta.
- Mónaco.
- Países Bajos.
- Nueva Zelanda.
- Noruega.
- Polonia.
- Portugal.
- Catar.
- San Marino.
- Singapur.
- Eslovaquia.
- Eslovenia.
- España.
- Suecia.
- Suiza.
- Taiwán.
- Reino Unido.
Autorización del VWP: ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder obtenerla?
Para tramitar esta autorización del VWP se deben cumplir con estos requisitos:
- Contar con un pasaporte electrónico vigente y con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha del viaje.
- Disponer de una dirección de correo electrónico activa.
- Proporcionar un domicilio y un número de teléfono de contacto.
- Abonar la tarifa correspondiente al trámite, cuyo costo es de 40,27 dólares estadounidenses.