La República Popular China ha iniciado la edificación de la que se prevé que será la mayor central hidroeléctrica del mundo: la represa de Motuo, situada en el Tíbet.

Con una capacidad proyectada de 60.000 MW, esta instalación casi triplicará la potencia de la actual líder mundial, que es la Presa de las Tres Gargantas y se anticipa que redefinirá la magnitud de la energía hidroeléctrica.

“El proyecto sin igual”: se edifica la represa de mayor envergadura global.

La construcción inició oficialmente el 19 de julio de 2025, momento en el cual el primer ministro chino, Li Qiang, lideró la ceremonia de inauguración en la ciudad de Nyingchi, situada en la Región Autónoma del Tíbet, describiendo la obra como el “proyecto del siglo”.

Este emprendimiento, denominado represa de Motuo o central hidroeléctrica de Medog, no consiste en una sola presa, sino en un sistema de cinco centrales hidroeléctricas en cascada erigidas a lo largo de un abrupto cañón en el Himalaya.

La inversión total asciende a más de 1,2 billones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 170.000 millones de dólares, cifra que evidencia la magnitud del proyecto.

La construcción inició oficialmente el 19 de julio de 2025, momento en el cual el primer ministro chino, Li Qiang, lideró la ceremonia de inauguración en la ciudad de Nyingchi, situada en la Región Autónoma del Tíbet, describiendo la obra como el “proyecto del siglo”. El Confidencial

Generará tres veces más energía que la actual potencia mundial.

El dato que posiciona a Motuo como un récord mundial es su capacidad: aproximadamente 60.000 MW (60 gigavatios), con una generación anual estimada de 300.000 millones de kilovatios-hora. Tal producción sería suficiente para abastecer de electricidad a más de 300 millones de personas.

Para contextualizar esta cifra, es pertinente realizar una comparación con la actual líder: la Presa de las Tres Gargantas, también en China, posee una capacidad de 22,5 GW y genera alrededor de 100.000 millones de kWh anualmente.

En este sentido, Motuo tiene como objetivo producir casi el triple de energía que la instalación que actualmente encabeza el ranking mundial.