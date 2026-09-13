En esta noticia
- Formulario DSP-150: en qué casos puede ser usado para ingresar a Estados Unidos sin visa americana en el pasaporte
- Requisitos que exige Estados Unidos para obtener el Formulario DSP-150
- Zona fronteriza: cómo está geográficamente delimitada para quienes presenten el Formulario DSP-150 de manera independiente
La visa americana y el pasaporte son documentos clave para viajar a Estados Unidos como turista, siendo parte de la lista de requisitos obligatorios que las autoridades generalmente solicitarán para poder habilitar el traslado.
No obstante, los ciudadanos mexicanos que deseen viajar y califiquen para obtener un Formulario DSP-150 podrán ingresar a ciertos sectores de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin presentar ni visado tradicional ni pasaporte o a cualquier otro territorio si presentan también una identificación internacional.
Formulario DSP-150: en qué casos puede ser usado para ingresar a Estados Unidos sin visa americana en el pasaporte
La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) puede usarse para visitar el país por mar o por tierra durante 30 días cuando se presenta a las autoridades sin pasaporte ni visado.
El límite geográfico donde está permitido su uso sin pasaporte es conocido como “zona fronteriza” y cuando se utiliza como documento independiente sólo habilita visitas cortas; para estadías más largas debe presentarse con un pasaporte. En este último caso puede utilizarse para ingresar por cualquier vía.
“Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito”, indica el Departamento de Estado.
Requisitos que exige Estados Unidos para obtener el Formulario DSP-150
Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos
- Ser mexicano y residir en México.
- Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2.
- Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.
El proceso debe llevarse a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.
Zona fronteriza: cómo está geográficamente delimitada para quienes presenten el Formulario DSP-150 de manera independiente
De forma independiente y sólo para fines de turismo, negocios -no remunerado- o encuentros familiares, se permite visitar
- California: menos de 40 km de la frontera
- Arizona: menos de 120 km de la frontera
- Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
- Texas: menos de 40 km de la frontera
La BCC es válida durante 10 años después de su fecha de emisión.