El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en cuanto a sus multas de tránsito para evitar sanciones severas que puedan interferir con la validez de su licencia de conducir. En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo. Cuando se supere el límite de puntos permitidos en dos años de conducción, la licencia de conducir será suspendida por las autoridades. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es el método utilizado para “identificar y actuar conductores de alto riesgo”. En ese marco, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verá su licencia de conducir suspendida y no podrá continuar circulando legalmente con este documento. Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos por infracciones se reparten de la siguiente manera “Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.