El Texas Department of Public Safety (DPS) mantiene una de las normas más estrictas de Estados Unidos: no tener seguro al momento de un accidente puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir. La medida forma parte del sistema de “responsabilidad financiera”, que obliga a todos los conductores a poder cubrir los daños que provoquen. La suspensión no ocurre en cualquier choque. Se aplica cuando el conductor es considerado responsable del accidente y no puede demostrar que tenía un seguro vigente. En ese escenario, el DPS puede iniciar el proceso conocido como crash suspension, especialmente si hubo lesiones, víctimas fatales o daños materiales significativos. No hace falta una condena penal: la falta de cobertura ya es suficiente para que el caso avance. Todo arranca con una notificación oficial enviada al domicilio del conductor. Ese documento es clave porque marca los tiempos del proceso. Este punto suele ser determinante: muchas licencias se suspenden no solo por el accidente, sino por no actuar a tiempo frente al aviso del DPS. El sistema no solo mira el hecho en sí, sino la capacidad del conductor para hacerse cargo de los daños. Si no hay seguro, el Estado entiende que esa responsabilidad no está garantizada. Incluso si el caso escala a la Justicia, la situación puede complicarse más. Cuando hay un fallo económico en contra y no se paga, la suspensión puede extenderse indefinidamente hasta regularizar la deuda. El DPS exige demostrar que el problema fue resuelto y que el conductor ahora cumple con la ley. En la práctica, esto implica: Sin estos pasos, la licencia sigue suspendida, incluso si pasó mucho tiempo desde el accidente.