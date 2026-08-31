Estados Unidos apuesta fuerte por reconstruir su poderío militar. La Armada del país firmó un contrato récord de 22.900 millones de dólares para disparar la producción de sus misiles Tomahawk, con el objetivo de superar las 1.000 unidades anuales. La cifra representa un salto descomunal frente al ritmo actual y forma parte de un plan más amplio para reponer los arsenales y expandir la capacidad industrial de defensa.

Estados Unidos invertirá 22.900 millones de dólares en la última tecnología militar

La Armada de Estados Unidos adjudicó a Raytheon, una empresa del grupo RTX, un contrato de 22.900 millones de dólares para acelerar de forma drástica la producción de misiles de crucero Tomahawk. El acuerdo, anunciado el 17 de agosto de 2026, tiene una duración de siete años y fue calificado por las propias autoridades como una inversión “sin precedentes”.

El contrato se enmarca en la iniciativa del Departamento de Defensa denominada “Arsenal de la Libertad” y formaliza un acuerdo marco que el Pentágono y Raytheon habían sellado en febrero de 2026. El secretario interino de la Armada, Hung Cao, lo describió como una inversión histórica que permitirá entregar Tomahawks “a una velocidad sin precedentes”.

El nuevo contrato llevará la capacidad de misiles a más de 1.000 unidades anuales, lo que implica multiplicar la producción casi por 17. Fuente: Shutterstock

Pasará de producir 60 a más de 1.000 misiles de última generación por año

El dato más impactante es la magnitud del salto en la producción. Según reportó la agencia Reuters, el ritmo actual de fabricación es de alrededor de 60 misiles por año. El objetivo del nuevo contrato es llevar esa capacidad a más de 1.000 unidades anuales, lo que implica multiplicar la producción casi por 17.

La propia empresa aclaró que la producción aumentará de forma progresiva a lo largo de los siete años del contrato. De hecho, Raytheon ya venía acelerando: informó que en el primer semestre de 2026 entregó tres veces más misiles que en el mismo período de 2025.

Qué es el misil Tomahawk

El Tomahawk es uno de los sistemas de ataque de largo alcance más importantes del arsenal estadounidense. Se trata de un misil de crucero subsónico, propulsado por un motor a reacción, diseñado para realizar ataques de precisión contra objetivos terrestres a cientos de kilómetros de distancia, lanzado desde buques y submarinos.