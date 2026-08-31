La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6228 este lunes, 31 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.02%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco registró una variación de 2.19%, mientras que en el último año fue de 1.81%, lo que sugiere un impulso reciente ligeramente superior a la tendencia anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 13.24%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 20.24%, sugiriendo que ha tenido menos variaciones recientemente.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Quetzal ha ido en aumento, reflejando una mayor fortaleza económica.

A lo largo de la última semana, se ha observado una consistencia en el crecimiento del Quetzal, sugiriendo que factores económicos favorables están influyendo en su apreciación.

Esta tendencia positiva podría ser un indicativo de un entorno económico más saludable en Guatemala.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.