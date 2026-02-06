En Estados Unidos, el Gobierno federal cuenta con amplias facultades legales para embargar bienes y congelar cuentas bancarias cuando se detectan incumplimientos hacia ciertas normas estrictas. Agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y autoridades migratorias pueden iniciar procesos de cobro bajo procedimientos legales específicos, notificaciones previas y, en muchos casos, órdenes administrativas o judiciales que respalden los embargos. Las autoridades buscan iniciar nuevas acciones contra inmigrantes indocumentados que: En la mayoría de los casos, no se puede embargar una cuenta bancaria o propiedad sin un proceso legal previo. Para que el embargo sea válido, normalmente se requiere una resolución administrativa firme o una orden judicial que autorice el cobro. Existen ciertos procedimientos administrativos federales que permiten al Gobierno iniciar cobros sin pasar por un tribunal tradicional, pero aun así deben respetar notificaciones, plazos de defensa y derecho a apelación.