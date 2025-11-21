La visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales al momento de visitar Estados Unidos, pues las autoridades los solicitarán a la mayoría de los viajeros para poder autorizar el traslado y el ingreso.

Sin embargo, los ciudadanos de una nación en particular cuentan con requisitos más flexibles en este aspecto y diversas alternativas de documentos válidos para presentar, aunque esto dependerá de la edad que tengan y la manera en la que viajen.

Sin visa americana ni pasaporte: quiénes no los necesitan para ingresar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses que deseen visitar Estados Unidos por tierra y mar pueden presentar un pasaporte canadiense durante los controles migratorios, pero también dispones de otras opciones que las autoridades considerarán válidas, como

Licencia de conducir mejorada/Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRES

Tarjeta de inscripción SENTRI

Por su parte, los niños de nacionalidad canadiense que tengan 15 años o menos y viajen por tierra o mar desde Canadá a Estados Unidos , podrán presentar su certificado de nacimiento (original o copia) o una tarjeta de ciudadanía canadiense.

Los canadienses no necesitan visa americana para visitar Estados Unidos. Foto: Archivo.

En general, se permitirá la estadía por hasta seis meses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece además requisitos específicos para jóvenes que viajan en grupo, que pueden ser consultados en el sitio web oficial de CBP.

Viajar a Estados Unidos en avión sin pasaporte: quiénes pueden hacerlo

Si bien normalmente, para ingresar mediante vía aérea al país, es necesario contar con un pasaporte, quienes califiquen para obtener una tarjeta NEXUS podrán viajar únicamente con este documento. No obstante, el consejo es llevar el pasaporte de todas formas por cualquier inconveniente.

Qué ciudadanos de este país deben tramitar visa americana

Si bien Estados Unidos y Canadá tienen un régimen flexible de visitas mutuas, en los siguientes casos será necesario contar con una visa

Comerciantes que viajen bajo el Treaty Trader

Familiares de residentes permanentes que tengan pensado vivir en Estados Unidos

“No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía”, detallan las autoridades. Sin embargo, es esencial poder demostrar a los oficiales de CBP vínculos sólidos con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia en el país no declarada.