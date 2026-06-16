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Dentro de las rutinas de limpieza caseras, el bicarbonato de sodio es uno de los elementos más utilizados por su gran versatilidad, bajo costo y beneficios para remover la suciedad adherida.

Cuando se mezcla con agua caliente, muchas de sus propiedades pueden ser aprovechadas de manera práctica para las tareas domésticas cotidianas. Además, es especialmente práctica para cocinas, baños y desagües.

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Mezclar bicarbonato de sodio con agua caliente: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La mezcla de bicarbonato de sodio con agua caliente es especialmente útil para aflojar restos de grasa y suciedad adherida a superficies difíciles.

El bicarbonato de sodio y el agua caliente son grandes aliados para las rutinas de limpieza. (Fuente: Shutterstock)
El bicarbonato de sodio y el agua caliente son grandes aliados para las rutinas de limpieza. (Fuente: Shutterstock)

Entre sus usos más habituales se encuentran

  • Limpiar fregaderos y lavabos
  • Limpiar recipientes con restos de alimentos
  • Desodorizar desagües
  • Ayudar a desprender grasa
  • Eliminar olores en botes de basura
  • Facilitar la limpieza de manchas
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Cómo se utiliza la mezcla de bicarbonato de sodio con agua caliente para limpiar

Una de las formas más sencillas consiste en disolver varias cucharadas de bicarbonato en agua caliente y aplicar la mezcla sobre la zona que se desea limpiar.

Dependiendo de la superficie, puede utilizarse con una esponja, un cepillo o un paño. Luego es necesario enjuagar con agua limpia.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.