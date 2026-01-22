Alerta roja por la visa americana: estos son todos los datos que la USCIS investiga antes de otorgar la ciudadanía estadounidense (foto: archivo).

Cada año, cientos de miles de personas aplican a la ciudadanía estadounidense. Solo en 2025, se registraron 479,953 solicitudes para la visa H-1B,según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Dentro de las opciones que brinda el país norteamericano para la obtención de este status legal, la solicitud de naturalización, conocida como formulario N-400, es la más habitual. Sin embargo, se trata de un trámite largo y exhaustivo, que conlleva una investigación profunda por parte de la USCIS.

Los datos que la USCIS investiga antes de otorgar la ciudadanía estadounidense

Como se detalla en el sitio web oficial de la USCIS, “la naturalización es el proceso de convertirse en ciudadano estadounidense si nació fuera de Estados Unidos".

Para ello, es necesario solicitar la naturalización a través del formulario colgado en la web. Una vez presentado el mismo, las autoridades procederán a iniciar verificaciones que incluyen desde la toma de huellas dactilares hasta una revisión de nombre por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), mediante el Programa Nacional de Verificación de Nombres (NNCP).

Visa asegurada: estos son todos los datos que la USCIS investiga antes de otorgar la ciudadanía estadounidense. Imagen: archivo.

Este sistema utiliza datos del Índice Universal que contiene registros personales, administrativos y penales. En este sentido, la aprobación de esta verificación es indispensable antes de que el solicitante pueda tener la entrevista con un oficial de inmigración.

El requisito más importante que investiga la USCIS

Uno de los requisitos clave que el USCIS evalúa a la hora de aprobar o desaprobar una solicitud es el buen carácter moral (GMC) del aplicante. El solicitante debe demostrar que durante cinco años previos a la solicitud y hasta el día del Juramento de Lealtad no cometió ninguna acción contraria a la ley estadounidense. No obstante, la conducta anterior a este período puede influir en la decisión.

El organismo puede exigir resoluciones judiciales, registros policiales o confirmaciones certificadas en caso de que los documentos no estén disponibles.

Revisión del estatus de residencia permanente

Para acceder a la naturalización, el solicitante debe demostrar que fue admitido legalmente como residente permanente. Si la residencia se obtuvo mediante fraude o incumplimiento de la ley, la petición será rechazada y podría iniciarse un proceso de deportación.

Confirmado: esto es todo lo que la USCIS investiga antes de otorgar la ciudadanía estadounidense. Imagen: archivo.

El USCIS también analiza si el solicitante mantuvo su estatus durante todo el tiempo. Para ello, revisa factores como la duración de las ausencias de Estados Unidos, el propósito de los viajes al extranjero, la intención de regresar como residente permanente legal y los vínculos mantenidos con el país.

En esta línea, si el organismo determina que hubo abandono del estatus de residencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede emitir un Aviso de Comparecencia para iniciar la deportación.