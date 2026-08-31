En la apertura de mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.24%.

En la última semana, el peso dominicano avanzó 0.75%, mientras que en el último año registró una variación de -6.34%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Confirmado. El SAT controlará cuenta por cuenta y llamará a declarar a quienes depositen más de $15,000 en efectivo

Conocé la cotización de este lunes, 31 de agosto de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano se situó en 8.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.39%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha incrementado en relación con las jornadas anteriores, lo que puede generar un ambiente de confianza en el mercado.

Además, al considerar el dato de 2, que se presenta en consecutivo, se refuerza la estabilidad reciente de esta tendencia, sugiriendo que el fortalecimiento del Peso dominicano podría ser sostenido en el corto plazo. Análisis de esta tendencia revela que una mejora continua en la cotización puede favorecer la economía local y atraer inversiones.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA