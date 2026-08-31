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En la sesión de apertura de este lunes, 31 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.12% en relación con el día anterior.
En la última semana, la cotización del Euro subió 60.68%, pero en el último año cayó 97.62%, mostrando un repunte reciente frente a una tendencia anual muy negativa.
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La variación de del Euro durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.87%, es menor que la volatilidad anual de 5.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta situación indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.
El hecho de que el dato de 1 sea positivo sugiere que el Euro está ganando confianza entre los inversores, impulsado por factores económicos favorables recientes.
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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA
para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.