En la sesión de apertura de este lunes, 31 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.12% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro subió 60.68%, pero en el último año cayó 97.62%, mostrando un repunte reciente frente a una tendencia anual muy negativa.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.87%, es menor que la volatilidad anual de 5.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta situación indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El hecho de que el dato de 1 sea positivo sugiere que el Euro está ganando confianza entre los inversores, impulsado por factores económicos favorables recientes.

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Conocé la cotización de este lunes, 31 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.