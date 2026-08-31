La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este lunes 31 de agosto en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco registró un aumento de 2.21% y en el último año una variación de 1.82%, señalando un desempeño positivo reciente y sostenido.

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Conocé la cotización de este lunes, 31 de agosto de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 13.22%, refleja un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 20.24%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato del día es 2. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha incrementado, generando un ambiente optimista para los intercambios financieros.

En contraste, si el dato fuera negativo, veríamos que la tendencia está a la baja, lo que podría afectar la confianza económica. En este caso, un análisis más detallado sería necesario para entender las causas detrás de este comportamiento en el mercado.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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