En la apertura de mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.18%.

En la última semana la cotización del peso mexicano subió 0.33%, pero en el último año acumula -7.42%, señalando un repunte reciente pese a una tendencia anual débil.

Confirmado. El SAT controlará cuenta por cuenta y llamará a declarar a quienes depositen más de $15,000 en efectivo

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.51%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.32%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva hoy, marcando un cambio favorable respecto a ayer, donde el dato de 1 se sitúa en 2. Esto indica que el tipo de cambio ha tenido un incremento en su valor, beneficiando a los exportadores y a la economía en general.

Comparado con días anteriores, el Peso ha mantenido un comportamiento ascendente, con un dato de 1 que implica un aumento constante en su cotización. Este entorno favorable podría atraer inversión y generar un clima de confianza entre los agentes económicos.

El aumento en la cotización del Peso sugiere una posible estabilidad económica y un fortalecimiento de la moneda frente a las divisas extranjeras.

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Conocé la cotización de este lunes, 31 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

El Banco del Bienestar confirmó pago de 6,450 pesos en septiembre y de por vida a mexicanos que cumplan este requisito

Fuente: narrativas-us

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