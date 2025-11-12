El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que depositará 17,000 dólares en las cuentas bancarias de un grupo determinado de ciudadanos. Este pago se emite como asistencia económica para los hogares en medio del aumento de la inflación y el Costo de Vida (COLA).

La medida alcanza a miles de parejas registradas que califican para recibir el beneficio completo establecido para este año.

Es oficial: Estados Unidos deposita 17,000 dólares en estas cuentas bancarias

El depósito corresponde al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), administrado por la Administración del Seguro Social (SSA). Este beneficio está destinado a apoyar a personas mayores, ciegas o con alguna discapacidad que cuentan con ingresos y recursos limitados.

Para las parejas beneficiarias, el pago mensual federal establecido en 2025 asciende a 1,450 dólares, lo que representa 17,400 dólares al año. En algunos estados que otorgan pagos complementarios, la cifra total puede superar dicho monto.

La cantidad de dinero puede variar según el estado de residencia y la situación económica de cada hogar, ya que el programa ajusta el pago si la pareja percibe otros ingresos adicionales.

¿Quiénes califican para el beneficio de SSI?

El beneficio aplica únicamente cuando ambos miembros de la pareja califican dentro del programa y viven en el mismo domicilio. Deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales que cumplan con los criterios de elegibilidad económica y de recursos personales establecidos por la SSA.

La Administración también exige que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos y reporten cualquier cambio en sus ingresos o composición familiar, ya que esto puede modificar el monto mensual que se les asigna.

El Gobierno continúa con los pagos de SSI. Fuente: Archivo.

¿Cuándo se acreditan los pagos de SSI?

De acuerdo con el calendario del programa, el Servicio de Ingreso Suplementario se deposita el 1 de cada mes. Si el día coincide con un fin de semana o feriado, el pago se adelanta al día hábil anterior.