Una nueva disposición estatal en Tennessee puso en marcha una serie de medidas que apuntan contra los conductores sin estatus legal en Estados Unidos. Con el fin de fomentar la deportación y auto-deportación, las nuevas reglas apelan a la suspensión o invalidez de múltiples licencias de conducir, incluso si fueron emitidas en otros estados. Este proyecto político está alineado a los objetivos de la Administración Trump el objetivo de restringir el uso de permisos a personas sin presencia legal. A partir del 1 de enero de 2026, Tennessee implementó, al igual que otros estados y sus respectivos Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) una de las medidas más estrictas: Según la normativa estatal, incluso quienes circulen solo de paso pueden enfrentar sanciones. Desde las autoridades, informaron cómo se conforma el listado oficial de licencias emitidas a personas sin estatus legal que no serán aceptadas en Tennessee. Las consecuencias para los conductores alcanzados por esta ley pueden ser severas: Esto implica que, en la práctica, muchos inmigrantes sin estatus legal quedan impedidos de conducir, aunque tengan permisos vigentes en estados como California o Nueva York.