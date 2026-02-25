El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este martes, 24 de febrero de 2026, el pozo acumulado ha llegado los 438 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día. Las cifras ganadoras del último sorteo son 12 39 43 49 55 y el 23 por el MegaBall. Por otro lado, para los apostadores han optado por activar el número multiplicador por un precio adicional, el Megaplier es el -1x. El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el viernes, 27 de febrero de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en tiempo real podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería. Las personas que quieran participar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25. El ganador del primer premio podrá optar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado. Expertos advierten sobre la creciente preocupación por la ludopatía y recomiendan establecer límites claros al jugar. Es fundamental no gastar más de lo que se puede permitir y evitar el uso de juegos como una forma de escape emocional. Además, se sugiere buscar apoyo si se siente que el juego se está convirtiendo en un problema. Para quienes necesiten ayuda, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.