En esta noticia El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este domingo

En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este domingo, 13 de septiembre de 2026. Lee tu predicción del día y conoce cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo.

Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

Este domingo inicia un nuevo ciclo lunar, una oportunidad para sembrar intenciones; con la Luna unida a Neptuno y Saturno en Aries, todo empieza como un sueño y requiere compromiso para hacerse realidad y cada persona tiene un don y una misión listos para florecer.

Fuente: narrativas-us

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este domingo

Aries

Aries, la energía de esta lunación te pide mantenerte con los pies en la tierra y centrarte en lo que verdaderamente deseas. Es un periodo ideal para visualizar con nitidez ese anhelo íntimo, esa chispa interna que representa tu propósito. Recuerda que tus sueños requieren acciones concretas y este es un gran momento para dar los pasos que te acerquen a ellos. Evita dispersarte o dejarte seducir por distracciones y espejismos. Hoy la claridad jugará a tu favor; procura que tus pensamientos vayan en sintonía con tus acciones. Cuando sepas con certeza lo que deseas, traza un plan específico y avanza con firmeza. La energía de este día está colmada de oportunidades. Si te comprometes con tus objetivos y trabajas en ellos con constancia, pronto verás los resultados. Cree en ti, en tus habilidades y en la fuerza interior que te impulsa a hacer realidad tus sueños. Procura rodearte de personas que compartan tus valores y te acompañen en el proceso. La cooperación y el esfuerzo en equipo serán fundamentales para concretar tus proyectos. Hoy es día de actuar, así que anímate a hacer que las cosas sucedan.

Tauro

Hoy podrían acercarse personas nuevas, en especial quienes comparten tu interés por la meditación y el camino espiritual. Es un momento favorable para abrirte emocional y mentalmente a vínculos que puedan enriquecer tu vida. Aun así, recuerda que no todas las motivaciones son evidentes; por eso es fundamental observar con detenimiento. La energía del día te invita a la prudencia y a evaluar la profundidad de cada relación. No te precipites a juzgar; date tiempo para conocer a quienes llegan a tu vida. Eso te ayudará a forjar lazos sólidos, basados en la confianza y la honestidad. Además, es posible que esas nuevas amistades te animen a explorar prácticas espirituales o a profundizar en la meditación. Estas vivencias podrían llevarte a una comprensión más profunda de ti mismo y de tu propósito en esta vida. Al terminar el día, agradece los lazos que has forjado y la posibilidad de aprender de los demás. Cada persona que cruza tu camino trae una enseñanza, así que mantén el corazón abierto a lo que el universo tiene para ti.

Leo

Querido Leo, hoy empiezas a percibir el sutil hilo conductor que le ha dado sentido a tu camino. Cada vivencia te ha dejado valiosas lecciones. Es un buen momento para ejercitar la gratitud: al valorar lo que has atravesado, abrirás paso a un porvenir más luminoso. Al integrar fe y perseverancia, tu perspectiva de la vida se ampliará. La armonía entre lo espiritual y lo material se perfila como un objetivo claro. Hoy es un día ideal para replantearte tus objetivos y el sentido al que aspiras en ambos ámbitos. La fuerza del universo te impulsa a abrirte a nuevas posibilidades. Al comprender cómo tus experiencias han forjado tu recorrido, podrás avanzar con más seguridad. Es un momento propicio para definir propósitos renovados que estén en sintonía contigo. Recuerda que cada paso cuenta; no minimices el alcance de tu presencia. Tu luz y tu energía pueden inspirar a los demás. Date permiso para brillar y sé la chispa de positividad que anhelas ver en el mundo. Las oportunidades están a tu alcance; avanza con valentía.

Virgo

Virgo, hoy la energía te impulsa a revisar con cuidado cada movimiento, sobre todo si estás por emprender un negocio. La prudencia será tu mejor aliada ahora. Es un momento ideal para trazar una estrategia que te permita avanzar con firmeza y confianza. Examina cada propuesta con detenimiento. Evita actuar por impulso: la paciencia y la reflexión te revelarán detalles que no se ven a primera vista. Tu instinto será fundamental para decidir con acierto, así que escucha tus presentimientos. Al gestionar recursos en común, resulta esencial fijar límites nítidos y equitativos: esto no solo cuidará tus intereses, sino que también fortalecerá relaciones basadas en la confianza y el respeto. Recuerda que los logros duraderos se edifican sobre cimientos firmes. Hoy conviene actuar con prudencia y equilibrio; date el tiempo de valorar tus opciones y avanza con calma, paso a paso.

Libra

Libra, hoy se abre una nueva fase en el terreno del amor y en tus lazos más cercanos, un momento para replantearte qué quieres construir con la otra persona. La energía del día te anima a revisar tus necesidades y expectativas dentro de la relación. Tu intuición tendrá un rol clave, señalándote opciones que quizá no habías contemplado. No obstante, será fundamental fijar límites sanos y asumir compromisos concretos para que el vínculo pueda sostenerse a largo plazo. La franqueza y la transparencia serán fundamentales. Hoy es un buen momento para sentarte a dialogar y ordenar tus emociones. No temas expresar lo que realmente quieres; mostrarte vulnerable puede profundizar la conexión. Es la ocasión ideal para fortalecer el vínculo sobre la base de la confianza mutua. Ten presente que construir una relación requiere tiempo y dedicación. Sé paciente contigo y con tu pareja.

Escorpio

Estimado Escorpio, hoy destacarás por tu actitud colaborativa y tu capacidad para resolver asuntos. Te sentirás impulsado a apoyar a las personas de tu entorno, pero es esencial que dosifiques tu energía para no agotarte. Prestar atención a las señales de tu cuerpo será clave para cuidar tu bienestar.

Organizar tu agenda y establecer prioridades te ayudará a cumplir con tus obligaciones diarias sin perder tu equilibrio emocional. No olvides que atenderte a ti mismo es tan importante como brindar apoyo a los demás. Definir límites es fundamental para conservar la armonía. La energía de hoy te anima a pensar cómo puedes aportar sin comprometer tu bienestar. Date momentos de calma para recargar y dejar que la creatividad surja; a veces, una breve pausa brinda la claridad que necesitas. Hoy es buen momento para atender tus propias necesidades: al cuidar tu salud emocional y física, podrás ayudar a los demás con mayor eficacia.

Capricornio

Hoy despertarás una sensibilidad particular que te impulsará a profundizar en saberes relacionados con la curación y la espiritualidad. Ese interés puede manifestarse de muchas maneras: desde acercarte a la astrología hasta probar prácticas terapéuticas alternativas. Mantén la mente y el corazón abiertos a estas nuevas posibilidades.

Además, hoy descubrirás nuevas formas de expresar tus emociones, no solo con palabras, sino también a través de gestos, silencios y otras vías de comunicación más sutiles. Observa tu entorno y las señales que te rodean; eso te ayudará a profundizar tu conexión contigo mismo y con los demás.

Este es un momento propicio para la introspección y para buscar respuestas en tu interior. La sabiduría que llevas dentro espera ser descubierta, así que tómate tiempo para meditar y reflexionar.

Al finalizar el día, celebra tu camino de autodescubrimiento y las nuevas formas de comunicación que has explorado.

Sagitario

Sagitario, hoy tu carisma estará en su punto más alto. Notarás que atraes relaciones más profundas y con verdadero significado, dejando atrás los amores fugaces. La energía del día favorece vínculos que se construyen con entrega, compromiso y pasión. Es un momento ideal para abrirte a nuevas oportunidades en el amor. Si esperabas un cambio, es muy posible que hoy se haga presente. La relación que construyas con los demás llevará un sello de estabilidad y compromiso. Ten presente que el amor auténtico requiere trabajo y constancia. Sé sincero contigo y con tu pareja acerca de tus deseos y expectativas; una comunicación honesta y abierta reforzará el vínculo y le permitirá crecer. Hoy es un buen día para disfrutar de lo compartido y forjar recuerdos duraderos. Tu buena energía atraerá a quienes buscan lo mismo que tú.

Acuario

Estimado Acuario, hoy las charlas y contactos con tu círculo cercano, como hermanos o primos, te ofrecerán miradas renovadas y valiosas lecciones. Es un momento perfecto para acercarte a quienes te respaldan y sintonizan con tus ideas. Pon atención a los mensajes que recibas; algunos podrían ser decisivos para tu crecimiento personal. Una comunicación franca fortalecerá los lazos y la comprensión. Expón tus ideas y escucha a los demás con verdadera atención. Hoy es un buen momento para dejarte llevar por la curiosidad y explorar nuevas perspectivas. Las ideas que nazcan de estos intercambios pueden motivarte y orientarte en tus próximos pasos. No menosprecies la fuerza del trabajo en conjunto.

Ten presente que el respaldo de quienes te quieren no tiene precio. Alimenta esos vínculos y facilita el intercambio de ideas. Cada conversación puede ser una ocasión para crecer en comunidad y afianzar lazos duraderos.

Piscis

Hoy te vincularás profundamente con tu lado más compasivo y creativo. Tendrás la sensibilidad a flor de piel, lo que te permitirá manifestar el amor y la belleza que habitan en ti. Aprovecha este impulso para dar salida a tus emociones a través de distintas expresiones artísticas o proyectos creativos.

Es una etapa ideal para explorar nuevas formas de expresión que te conecten con tu esencia. Ya sea escribiendo, pintando o mediante cualquier otra disciplina, permite que tu inspiración fluya sin límites. No tengas miedo de mostrarle al mundo lo que hay en tu interior. Además, tu carisma atraerá vivencias y personas alineadas con lo que quieres manifestar. La energía positiva que emanas te conectará con quienes sintonizan con tu vibra, creando a tu alrededor una red de apoyo y amor. Al finalizar el día, regálate un momento para reflexionar sobre lo vivido.