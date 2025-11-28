La respuesta fácil y rápida para la calvicie: este es el remedio natural que ayuda a prevenir la caída del cabello. (Fuente: Archivo)

La caída del cabello es un fenómeno que afecta tanto a hombres como a mujeres y se encuentra frecuentemente asociado con factores como el estrés, los cambios hormonales, la genética, la alimentación y, en algunos casos, con ciertas enfermedades. Ante esta problemática, un número creciente de personas opta por remedios caseros como una alternativa natural y económica para abordar el problema.

Dentro de estos remedios, el agua de cebolla ha ganado popularidad debido a sus propiedades que contribuyen a fortalecer el pelo y estimular su crecimiento, convirtiéndose en una opción valorada por quienes buscan mejorar la salud capilar de manera accesible.

Los beneficios de la cebolla para la salud del cabello

La combinación de estos elementos ayuda a:

Reducir la caída del cabello .

. Prevenir el quiebre y la fragilidad de las hebras.

Estimular el flujo sanguíneo hacia los folículos.

Proteger contra hongos y bacterias.

Dar un brillo natural al pelo.

La cebolla es rica en azufre, un mineral esencial para la producción de queratina, la proteína que compone gran parte de la fibra capilar. Este vegetal también contiene antioxidantes y propiedades antimicrobianas que protegen el cuero cabelludo y favorecen la circulación, según un artículo de la MHR Clinic.

De hecho, una investigación publicada en el Journal of Dermatology comprobó que las personas con alopecia areata que aplicaron agua de cebolla dos veces al día durante dos meses tuvieron un crecimiento capilar significativo, en comparación con quienes usaron un placebo.

Guía para preparar agua de cebolla y potenciar la salud de tu cabello

Para maximizar sus beneficios, es posible preparar una infusión sencilla en la comodidad de su hogar.

Ingredientes:

2 o 3 cebollas medianas.

1 litro de agua.

Unas gotas de aceite esencial de romero o lavanda (opcional).

Preparación:

Pele y corte las cebollas en trozos medianos. Hervir un litro de agua y añadir la cebolla. Cocine durante 10 minutos y deje enfriar. Cuele el líquido y guárdelo.

Modo de uso: