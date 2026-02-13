En la segunda semana de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una norma de protección ambiental fundamental para regular la contaminación climática y redujo significativamente las facultades de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en esta materia. Se trata de una regulación emitida en 2009, conocida como “el dictamen de peligro”, en la que se establecía que seis gases de efecto invernadero eran perjudiciales para la salud pública, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Aire Limpio. La normativa constituía el fundamento jurídico de la mayoría de las regulaciones climáticas que apelaban a la Ley de Aire Limpio para regular las emisiones de automóviles y otras fuentes contaminantes que contribuyen al calentamiento global. Esta regulación se utilizaba para justificar los estándares de emisiones destinados a mitigar el impacto del cambio climático y reducir sus consecuencias, como inundaciones, olas de calor, incendios forestales y otros desastres naturales a nivel global. El presidente considera que el cambio climático es una conspiración y por lo tanto, una farsa. Por lo tanto, en vez de ver pérdida de protección, su argumento se sostiene en ahorrar dinero del estado: ”será la mayor desregulación de la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones asfixiantes“. Además, acusó a las regulaciones de la EPA de afectar negativamente en la industria automotriz por elevar los precios a los consumidores. La decisión fue firmemente criticada por el ex presidente, Barack Obama: “estaremos menos seguros, menos saludables y menos capaces de luchar contra el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero”. La derogación de esta ley elimina los requisitos reglamentarios que solicitaban medir, informar, certificar y cumplir con las normas federales respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. El Fondo de la Defensa Ambiental advirtió que la derogación podrá ahorrar dinero pero tendrá un costo mucho mayor, ya que la contaminación está provocando tormentas e inundaciones, algo que argumentan que provocará más gasto público para la recuperación de estas catástrofes.