La edificación del tren más veloz de la historia, con capacidad para superar los 600 kilómetros por hora, representa un hito significativo en el ámbito del transporte de alta velocidad, fomentado por iniciativas que pretenden superar límites y reformar la movilidad a gran escala .

Este avance no opera bajo ruedas y adopta un sistema totalmente diferente al del ferrocarril convencional, generando una expectativa a nivel global mientras se acerca su implementación.

¿Cómo opera el tren más veloz del mundo capaz de exceder los 600 km/h sin emplear ruedas?

El tren más veloz en proceso de construcción es el Maglev japonés, capacitado para sobrepasar los 600 km/h gracias a un sistema de levitación magnética que elimina por completo el contacto con la vía. En lugar de ruedas, funciona a través de un conjunto de electroimanes instalados tanto en el tren como en los rieles, generando una repulsión que le permite flotar a unos centímetros del suelo.

Desarrollado por la Central Japan Railway Company, este innovador mecanismo emplea la tecnología SCMaglev, la cual comienza a elevar el tren al alcanzar los 150 km/h. Al eliminar la fricción, el tren puede incrementar su velocidad de manera constante y con una seguridad comprobada en múltiples ensayos.

Puntos fundamentales sobre el funcionamiento

Levita sobre la vía mediante repulsión magnética .

Elimina la fricción y permite superar los 600 km/h .

Utiliza imanes superconductores denominados bogies .

Viaje más estable, silencioso y seguro que un tren convencional.

El tren Maglev de Shangái era el más rápido hasta ahora. Foto: Wikimedia Commons.

¿Cuál es la fecha de disponibilidad del tren más veloz del mundo y cuáles serán las implicancias para los pasajeros?

El proyecto del Chuo Shinkansen, el cual dará operatividad a esta nueva generación de trenes sin ruedas, continúa su avance y establecerá una conexión entre Tokio y Nagoya y posteriormente con Osaka. Una vez que entre en funcionamiento, facilitará un viaje entre Tokio y Osaka en aproximadamente 67 minutos , lo que representa menos de la mitad del tiempo requerido actualmente por un tren tradicional.

El trazado abarcará 286 km de trayecto, 80% de los cuales se desarrollarán en túneles, garantizando así una ruta directa y optimizando la velocidad máxima. Este proyecto incluye la construcción de nuevas estaciones, evaluaciones ambientales y trenes de 16 vagones con capacidad para mil pasajeros , diseñados para ofrecer una experiencia de viaje más rápida y con un menor impacto ambiental.

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