Recientemente, se implementó una nueva normativa de tránsito en California que todos los conductores de California deberán respetar para mantener la validez de su licencia de conducir.

Las conductas imprudentes al volante han suscitado un intenso debate en el estado, especialmente tras la nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom, la cual tiene como objetivo promover la seguridad vial y establecer los cambios necesarios para mitigar estos comportamientos peligrosos.

Diversos estados han modificado sus reglas de tránsito y los permisos emitidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Nuevas regulaciones de tránsito en California: información esencial para los conductores respecto a las modificaciones en la licencia de conducir

La ley AB 3085, también conocida como Ley Gipson en California, establece que todos los conductores que sean detenidos en la vía pública realizando una maniobra peligrosa o con una conducta imprudente ante el volante perderán la tenencia de su vehículo.

La Patrulla de Caminos de California informó a las autoridades estatales sobre un notable aumento en los accidentes y comportamientos imprudentes en las ciudades de Los Ángeles, Oakland, San José y Sacramento. En respuesta, Gavin Newsom ha firmado la ley AB 3085, que modifica por completo la reglamentación de tránsito.

A pesar de que la medida se propuso a finales de 2024, su implementación se adelantó a comienzos de 2025, otorgando a todas las autoridades el poder de confiscar los vehículos de los ciudadanos que participen en actividades que amenacen la seguridad pública.

Diversos estados han modificado sus reglas de tránsito y los permisos emitidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Infracciones que pueden conllevar a la revocación de la licencia de conducir

Organizar o facilitar “sideshows” o “street takeovers”: La instalación de barricadas o la obstrucción de vías para permitir la realización de estos eventos puede resultar en la confiscación del vehículo, aun si el conductor no es detenido en el momento.

Obstruir o alterar placas de matrícula: La modificación, cobertura o alteración de las placas con el propósito de evadir la identificación por parte de cámaras o autoridades constituye una infracción que puede acarrear sanciones adicionales y la incautación del vehículo.

Participar en carreras ilegales o exhibiciones de velocidad: La utilización de un vehículo en competencias de velocidad no autorizadas o en demostraciones de velocidad, ya sea en carreteras o estacionamientos, puede resultar en la incautación del mismo por un período de hasta 30 días.

Acompañar o asistir a eventos ilegales: La legislación vigente también permite la incautación de vehículos que, aunque no participen activamente, se encuentren presentes en eventos ilegales como sideshows, particularmente si se considera que están apoyando o facilitando dicha actividad.

Es oficial | Cancelan para siempre la licencia de conducir de todas las personas en esta lista.

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