Registrar a un hijo recién nacido es uno de los principales trámites que deben cumplir la madre y el padre. Sin embargo, las opciones de nombres están sujetas a normativas federales que prohíben el uso de ciertos caracteres y referencias.

Si bien cada matrimonio tiene la libertad de ejercer sobre sus hijos, las autoridades federales buscan, mediante la legalidad, proteger la identidad e intereses del niño.

Ley: por decisión del Gobierno estos son los nombres prohibidos para recién nacidos

Estados Unidos cuenta con un amplio repertorio de opciones respecto a los nombres que pueden utilizarse para identificar a los ciudadanos recién nacidos. Si bien no hay una normativa federal, este tema se rige bajo disposiciones estatales que determinan aspectos del apellido materno, paterno y patrones de palabras.

Estados Unidos tiene limitaciones respecto a los nombres que pueden registrarse para un recién nacido. Fuente: Archivo.

De acuerdo con las políticas, la gran mayoría de los estados prohíben el uso de símbolos, emojis, y signos en los nombres de un niño. Asimismo, pueden haber limitaciones sobre la cantidad de caracteres del nombre.

Todos los estados que prohíben el uso de símbolos y emojis para registrar a un recién nacido

California

Solo se permiten las 26 letras del alfabeto inglés en los certificados de nacimiento. No se aceptan números, signos especiales ni símbolos gráficos, lo que excluye emojis.

Georgia

El sistema de registro no admite caracteres especiales. Esto incluye símbolos, signos gráficos y cualquier elemento que no sea una letra estándar.

Idaho

Los nombres deben estar compuestos exclusivamente por letras. Cualquier símbolo, número o carácter no alfabético es rechazado.

Nueva Jersey

No se permiten números ni símbolos en los nombres registrados. La norma busca evitar confusiones administrativas y usos inapropiados.

Nueva York

El estado impone límites técnicos y administrativos que impiden el uso de símbolos y caracteres especiales, incluidos emojis, en los nombres legales.

Carolina del Norte

Aunque permite algunos acentos y caracteres lingüísticos específicos, no autoriza símbolos gráficos ni emojis en los registros oficiales.