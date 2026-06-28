Quienes son creyentes de prácticas como el Feng Shui tienen varios trucos que, según sus creencias, influyen en la energía personas y atraen cosas positivas.

Quienes son creyentes de prácticas como el Feng Shui tienen varios trucos que, según sus creencias, influyen en la energía personas y atraen cosas positivas. La canela, particularmente, es uno de los elementos más utilizados por estar ligada a la prosperidad, la protección y las oportunidades.

En este sentido, envolver una ramita de canela con papel aluminio es una de las prácticas más comunes entre los que buscan atraer prosperidad financiera y buenas energías.

Uno de los elementos más utilizados por estar ligada a la prosperidad, la protección y las oportunidades. IA - ChatGPT

¿Para qué sirve envolver canela en rama con papel aluminio?

La canela es considerada un elemento de protección y atracción de energías positivas. Cuando se envuelve con papel aluminio, la intención es potenciar sus efectos y mantenerla activa durante más tiempo.

Llevarla en el bolso, bolsillo o en el auto ayuda a alejar malas energías, atraer la buena suerte y mejorar el ánimo. También puede usarse como amuleto para enfrentarse a situaciones difíciles o para pedir deseos.

¿Qué beneficios atrae llevarla día a día?

Atrae buenas oportunidades económicas

Favorece el movimiento del dinero

Brinda protección energética

Acompaña en nuevos proyectos

¿Cuándo es recomendado hacerlo?

Según el Feng Shui, es mejor realizar estos rituales en determinados momentos como:

Inicio de mes

Comienzo de un nuevo trabajo o proyecto

Etapas en las que se busca atraer nuevas oportunidades

Momentos de cambios importantes a nivel económico o profesional

Teniendo en cuenta estos conceptos, también conviene cambiar la ramita periódicamente para renovar su energía.