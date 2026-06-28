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Quienes son creyentes de prácticas como el Feng Shui tienen varios trucos que, según sus creencias, influyen en la energía personas y atraen cosas positivas. La canela, particularmente, es uno de los elementos más utilizados por estar ligada a la prosperidad, la protección y las oportunidades.

En este sentido, envolver una ramita de canela con papel aluminio es una de las prácticas más comunes entre los que buscan atraer prosperidad financiera y buenas energías.

Uno de los elementos más utilizados por estar ligada a la prosperidad, la protección y las oportunidades.
Uno de los elementos más utilizados por estar ligada a la prosperidad, la protección y las oportunidades. IA - ChatGPT

¿Para qué sirve envolver canela en rama con papel aluminio?

La canela es considerada un elemento de protección y atracción de energías positivas. Cuando se envuelve con papel aluminio, la intención es potenciar sus efectos y mantenerla activa durante más tiempo.

Llevarla en el bolso, bolsillo o en el auto ayuda a alejar malas energías, atraer la buena suerte y mejorar el ánimo. También puede usarse como amuleto para enfrentarse a situaciones difíciles o para pedir deseos.

¿Qué beneficios atrae llevarla día a día?

  • Atrae buenas oportunidades económicas
  • Favorece el movimiento del dinero
  • Brinda protección energética
  • Acompaña en nuevos proyectos

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¿Cuándo es recomendado hacerlo?

Según el Feng Shui, es mejor realizar estos rituales en determinados momentos como:

  • Inicio de mes
  • Comienzo de un nuevo trabajo o proyecto
  • Etapas en las que se busca atraer nuevas oportunidades
  • Momentos de cambios importantes a nivel económico o profesional

Teniendo en cuenta estos conceptos, también conviene cambiar la ramita periódicamente para renovar su energía.