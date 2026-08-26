Las imágenes satelitales no dejan lugar a dudas: donde hace apenas un año había un arrecife casi sumergido, hoy se levanta una enorme isla artificial que, según los analistas, formará parte de la mayor base militar de China en el mar de China Meridional.

La obra, ubicada en una de las zonas marítimas más disputadas del mundo, avanzó a una velocidad asombrosa y ya cuenta con puerto de aguas profundas y una pista en construcción.

Las imágenes satelitales muestran lo que será la mayor base militar de China

El escenario es el arrecife de Antelope, en el archipiélago de las Paracelso, en la parte noroeste del mar de China Meridional. Las imágenes, tomadas por la empresa de inteligencia satelital Vantor y analizadas por la agencia Reuters, muestran una transformación radical en cuestión de meses.

Los datos concretos de la obra son contundentes:

Lo que hace un año era un arrecife mayormente bajo el agua es hoy una isla artificial de casi 1.500 acres (unas 600 hectáreas), de cerca de 6 kilómetros de largo.

Cuenta con un puerto de aguas profundas y un muelle de más de 600 metros capaz de amarrar buques de guerra.

Presenta una línea de costa recta de más de 3 kilómetros que los analistas interpretan como una pista de aterrizaje de grado militar en construcción, de unos 3.000 metros.

Todo esto se logró tras unos 10 meses de dragado casi ininterrumpido, y la “primera fase” de la obra ya está completa.

Además, se detectaron nuevas instalaciones en la cercana isla de Yagong, a unos 14 kilómetros, que podrían corresponder a un sistema de radar de alerta temprana para apoyar la futura base.

Imágenes satelitales muestran cómo China levantó una isla artificial que sería su mayor base militar, con puerto y pista, en el disputado mar de China Meridional. Xataka

Se construirá donde muchos creen que empezará la Tercera Guerra Mundial

El mar de China Meridional es uno de los puntos de mayor tensión geopolítica del planeta. China reclama la soberanía sobre la mayor parte de estas aguas, a pesar de las reclamaciones superpuestas de varios países del sudeste asiático, como Vietnam y Filipinas.

El arrecife de Antelope se encuentra en una ubicación estratégica: aproximadamente a 160 millas náuticas al sur de la isla china de Hainan y a unas 200 millas náuticas al este de Da Nang, en Vietnam.

China ocupa las islas Paracelso desde 1974, cuando las tomó de la armada del entonces Vietnam del Sur, por lo que la nueva construcción reaviva una disputa territorial de larga data.

Qué dice China

Pekín ofrece una versión muy distinta de la obra. China no ha reconocido la construcción de una nueva base militar en el arrecife, y sus medios estatales sostienen que las instalaciones de Antelope responderán a necesidades civiles, como el pronóstico del tiempo, la protección de la actividad pesquera y la investigación científica.

El Ministerio de Defensa chino no respondió de inmediato a las consultas de la prensa internacional sobre el proyecto. Esta discrepancia entre lo que muestran las imágenes y la explicación oficial es una constante en la militarización de la zona.