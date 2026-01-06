Estados Unidos confirmó que ahora cobrará hasta 15.000 dólares a los viajeros que soliciten visas B1/B2 desde siete nuevos países. El nuevo requisito se aplica mediante un bono migratorio obligatorio y entra en vigencia el 1 de enero de 2026.

La medida fue establecida por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un programa piloto para reducir las sobreestadías. El cobro puede exigirse incluso si el solicitante cumple con los requisitos de la visa.

¿Qué significa que Estados Unidos cobre hasta 15.000 dólares por la visa?

Estados Unidos ahora cobrará la nueva tarifa a través de un visa bond, que puede ser de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, según la evaluación del oficial consular durante la entrevista. El pago no garantiza la aprobación de la visa.

Condiciones clave del bono

El consulado debe indicar expresamente cuándo pagar

Se debe presentar el formulario I-352 del DHS

El pago solo se realiza por Pay.gov

No es reembolsable si se paga sin autorización consular

Nuevo pago por visa: ¿a quiénes afecta y cuáles son las condiciones para viajar?

El requisito alcanza a ciudadanos que viajen con pasaportes emitidos por estos siete países:

Bhutan

Botswana

República Centroafricana

Guinea

Guinea-Bissau

Namibia

Turkmenistán

Puertos de entrada y salida obligatorios

Boston Logan International Airport ( BOS )

John F. Kennedy International Airport ( JFK )

Washington Dulles International Airport (IAD)

El DHS puede declarar el incumplimiento del bono si hay sobreestadía, salida incorrecta o intento de cambio de estatus migratorio, incluido el asilo. En esos casos, el monto abonado puede perderse y quedar registrado como falta migratoria