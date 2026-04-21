Desde finales de diciembre y en conformidad con la norma “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos”, es imperativo que todas las personas no ciudadanas se sometan a un control de seguridad basado en datos biométricos al ingresar o salir de los Estados Unidos. Este procedimiento, que es llevado a cabo por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y que utiliza cámaras con tecnología especial, se implementó de manera general para todos los no estadounidenses a partir de finales de 2025, dado que se eliminaron las excepciones que anteriormente existían, como las que aplicaban a funcionarios o ciudadanos canadienses. De acuerdo con lo especificado por CBP, la tecnología utilizada consiste en una comparación biométrica facial, es decir, se contrastan en vivo los rasgos faciales de la persona con la fotografía de los documentos de viaje que utilizó para verificar su identidad. “Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, señalan las autoridades. El proceso se lleva a cabo en tres etapas fundamentales. Aunque los ciudadanos estadounidenses pueden participar en el programa, las autoridades indican que su involucramiento es opcional. En caso de optar por participar, sus fotografías serán eliminadas en un plazo de 12 horas. En el caso de los no ciudadanos, sus fotos se conservan por hasta 75 años en el Sistema de Gestión Biométrica de Identidad (IDENT) y servirán como evidencia de que se han cumplido las medidas protocolares de seguridad.