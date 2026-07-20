Aunque parezca un hábito poco común, envolver la billetera y las llaves del auto en papel aluminio es una práctica que comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan proteger sus pertenencias frente a determinadas tecnologías inalámbricas.

El motivo no responde al funcionamiento de las llaves inteligentes y de las tarjetas con tecnología RFID o NFC, cuyos sistemas pueden emitir o recibir señales de radio a corta distancia.

¿Por qué recomiendan envolver las llaves del auto en papel aluminio?

Muchas llaves inteligentes utilizan una señal de radio para que el vehículo detecte que el conductor se encuentra cerca y desbloquee automáticamente las puertas, sin necesidad de introducir la llave en la cerradura.

Sin embargo, algunos delincuentes recurren a una técnica conocida como relay attack o ataque de relevo , que consiste en captar y amplificar la señal emitida por la llave para engañar al automóvil y hacerle creer que el dispositivo original está muy cerca.

Envolver completamente la llave con papel aluminio puede ayudar a bloquear esa señal, ya que el material actúa de forma similar a una jaula de Faraday, dificultando que las ondas electromagnéticas se transmitan al exterior.

Para que este método resulte más efectivo, la llave debe quedar totalmente cubierta , ya que cualquier espacio abierto puede permitir el paso de parte de la señal.

¿Qué sucede si envuelves la billetera en papel aluminio?

Cubrir las tarjetas de crédito y la billetera en papel aluminio para qué sirve y por qué lo recomiendan. Imagen generada con Gemini IA

En el caso de la billetera, el objetivo es diferente, aunque el principio es el mismo.

Muchas tarjetas de crédito y débito incorporan tecnología RFID o NFC, que permite realizar pagos sin contacto mediante un chip de proximidad.

Al envolver la billetera o las tarjetas con papel aluminio, se puede dificultar la lectura de esas señales por parte de dispositivos electrónicos que intenten detectar la información del chip a corta distancia.

Precisamente por ese motivo, actualmente existen billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para limitar la transmisión de estas señales sin necesidad de utilizar aluminio.

¿Este truco realmente reemplaza otras medidas de seguridad?

No. Aunque el papel aluminio puede ofrecer una capa adicional de protección en determinadas situaciones, este método no sustituye otras medidas de seguridad.

Por ese motivo, el método se recomienda para reducir la exposición de estos dispositivos a determinadas señales inalámbricas, pero no como la única estrategia para evitar posibles intentos de acceso o lectura no autorizada.