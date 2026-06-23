Corea del Sur puso en marcha uno de los proyectos de cooperación tecnológica e infraestructura más ambiciosos de los últimos años en América Latina. La iniciativa contempla inversiones cercanas a los USD 800 millones, transferencia de tecnología de última generación y asistencia técnica para desarrollar un sistema de transporte que podría transformar la movilidad de toda una región.

Corea del Sur busca convertir a este país latino en potencia mundial

El país elegido es Costa Rica, que busca convertirse en un referente regional de movilidad sostenible gracias al desarrollo del proyecto ferroviario Tibi, el primer tren completamente eléctrico de Centroamérica y el Caribe. El proyecto contempla:

Una red ferroviaria de aproximadamente 51 kilómetros

30 estaciones

28 trenes eléctricos

Capacidad para movilizar más de 100.000 pasajeros diarios

Frecuencias cercanas a los 10 minutos en horas pico

El nombre “Tibi” proviene de la lengua indígena ngäbe y significa “cien pies”, una referencia al movimiento y la conexión territorial que busca generar el nuevo sistema ferroviario.

Corea del Sur apuesta fuerte por Costa Rica con un plan de USD 800 millones. (Representación creada con IA) ChatGPT

Invertirá más de 800 millones de dólares en tecnología de última generación

Corea del Sur apuesta fuerte por Costa Rica con un plan que combina USD 800 millones en financiamiento, tecnología de última generación y asistencia técnica especializada. La potencia tecnológica asiática pretende aportar su experiencia en: