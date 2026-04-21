El magnesio es mucho más que un mineral común. Su rol en el organismo es fundamental: participa en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales. Desde el metabolismo energético hasta el funcionamiento neuromuscular, este nutriente es clave para mantenernos activos, concentrados y saludables. Sin embargo, no todas las personas obtienen el magnesionecesario a través de la dieta. Según expertos, hay grupos más vulnerables a sufrir deficiencia de magnesio, como los deportistas, quienes padecen estrés crónico, o quienes no mantienen una alimentación equilibrada. Entre sus múltiples funciones, el magnesio: Pero no todos los tipos de magnesio actúan igual, y cuando se trata del cerebro, hay una variante que destaca por encima del resto: el treonato de magnesio. Según el neurólogo Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, el treonato de magnesio es el mejor magnesio para el cerebro, ya que posee una característica única: puede atravesar la barrera hematoencefálica (BHE). Esto le permite llegar directamente al sistema nervioso central, algo que otras formas de magnesio no logran con la misma eficacia. 1. Mejora la memoria y el aprendizaje Estudios en animales y humanos demostraron que el treonato aumenta la densidad de sinapsis, mejorando la conexión entre neuronas. Como resultado, mejora la memoria a corto y largo plazo, y favorece el aprendizaje. 2. Favorece la plasticidad cerebral Este tipo de magnesio estimula la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y recuperarse. Este proceso es crucial para mantener la agilidad mental a lo largo del tiempo. 3. Reduce el deterioro cognitivo El treonato de magnesio ha sido investigado en contextos de deterioro cognitivo leve e incluso en etapas tempranas del Alzheimer. Aunque aún se necesitan más estudios en humanos, los primeros resultados muestran un efecto prometedor en la salud cognitiva. 4. Disminuye la ansiedad y mejora el sueño Este compuesto también ayuda a regular neurotransmisores como el GABA, esenciales para promover la relajación. Esto se traduce en menos ansiedad y un mejor descanso, factores que impactan directamente en el rendimiento cognitivo.