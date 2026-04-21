El Departamento de Transporte de Estados Unidos retendrá u$s 73,5 millones en fondos federales a Nueva York por negarse a revocar casi 33.000 licencias de conducir comerciales emitidas a inmigrantes con irregularidades. El secretario Sean Duffy confirmó la medida y advirtió que el financiamiento solo se recuperará si el estado cancela esas licencias. La decisión surge de una auditoría federal que detectó problemas graves en más de la mitad de las 200 licencias revisadas: muchas permanecían vigentes mucho después de que sus titulares dejaran de estar autorizados en el país. el estado de Nueva York emitió 32.606 de este tipo de licencias no domiciliadas y recibió la orden de revisarlas todas. La revisión se aceleró tras un accidente fatal en Florida en agosto que mató a tres personas. Desde entonces, el Departamento de Transporte auditó registros en todos los estados e identificó a Nueva York como uno de los que no coopera con la orden. Bajo las nuevas reglas anunciadas, el 97% de esos conductores extranjeros no podrá volver a obtener una licencia comercial. Los inmigrantes representan cerca del 20% de todos los camioneros del país, pero estas licencias no domiciliadas equivalen solo al 5% del total nacional. El gobierno federal condicionó la devolución de los fondos a un único requisito: que Nueva York revise todas las licencias no domiciliadas emitidas a inmigrantes y revoque las que no cumplan la ley. Hasta que el estado no ejecute esa orden, el financiamiento permanecerá bloqueado. Las licencias cuestionadas son las llamadas CDL no domiciliadas, un tipo de habilitación comercial que algunos estados emiten a conductores extranjeros sin residencia fija en el país. El problema detectado en la auditoría es que muchas seguían activas incluso cuando el inmigrante ya no tenía estatus legal vigente.