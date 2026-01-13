En esta noticia

Hervir tomillo, cáscara de mandarina y esencia de vainilla es una forma simple y natural de perfumar el hogar sin recurrir a aerosoles ni productos químicos. Esta combinación se utiliza en los llamados simmer pots, una técnica que aprovecha el vapor para liberar aromas cálidos y agradables de manera progresiva.

Además de mejorar el olor del ambiente, esta mezcla aporta una sensación de limpieza y confort, especialmente en espacios cerrados. Su bajo costo y facilidad de preparación explican por qué se volvió una alternativa popular para aromatizar la casa de forma práctica y controlada.

¿Para qué funciona esta combinación aromática?

Estos ingredientes actúan como aromatizantes naturales cuando se calientan lentamente en agua. El resultado es una fragancia equilibrada que combina notas herbales, cítricas y dulces, capaz de cubrir olores persistentes sin resultar invasiva.

El vapor ayuda a que el aroma se distribuya de manera uniforme por el ambiente, lo que la convierte en una opción útil para neutralizar olores de cocina, humedad o encierro, sin necesidad de dispositivos eléctricos ni fragancias sintéticas.

Aportes principales de cada ingrediente:

  • Tomillo: frescura herbal y sensación de limpieza
  • Mandarina: notas cítricas suaves y revitalizantes
  • Vainilla: base cálida que equilibra la mezcla
El tomillo se destaca por ser una hierba que aporta un gran número de beneficios a la salud del organismo. Foto: Archivo.
¿Por qué lo recomiendan y cómo se usa en casa?

Se recomienda esta preparación porque es flexible y no exige cantidades exactas. Basta con colocar los ingredientes en una olla con agua, llevar a fuego bajo y dejar que el vapor aromatice el espacio, agregando más líquido si se evapora.

Otra ventaja es que permite ajustar la intensidad del aroma en tiempo real y adaptarlo según la estación o el gusto personal. A diferencia de velas o difusores, este método ofrece control inmediato y utiliza ingredientes comunes que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Modo de uso básico:

  • Olla con agua a fuego bajo
  • Ramas de tomillo
  • Cáscara de mandarina fresca
  • Un chorrito de esencia de vainilla