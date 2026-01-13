En un contexto marcado por el alto costo de vida en Estados Unidos y la dificultad creciente para acceder a una vivienda, la ciudad de Nueva York lanzó un experimento social que ya genera debate a nivel nacional: un programa de transferencias de dinero en efectivo que entrega $1.200 dólares mensuales a jóvenes en situación de vulnerabilidad habitacional.

La iniciativa no depende del gobierno federal ni del IRS, pero se convirtió en un caso testigo sobre cómo los pagos directos sin intermediarios podrían ser una herramienta para combatir problemas estructurales como la falta de vivienda juvenil.

Qué es “Cash with Care” y a quién está dirigido

Cash with Care es un programa piloto impulsado por el Ayuntamiento de Nueva York en alianza con la organización social Covenant House New York. Está dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentran sin hogar, en refugios temporales o en riesgo inminente de perder su vivienda.

Cash with Care es un programa piloto impulsado por el Ayuntamiento de Nueva York en alianza con la organización social Covenant House New York. Imagen: archivo.

El alcance es limitado: solo 60 participantes fueron seleccionados en esta primera etapa, con el objetivo de evaluar el impacto real del dinero en efectivo sobre su estabilidad habitacional, su inserción laboral y su bienestar general.

Cómo funcionan los pagos de $1.200 mensuales

Los jóvenes seleccionados reciben:

$1.200 dólares por mes ,

durante nueve meses consecutivos ,

sin obligación de justificar en qué se utiliza el dinero.

La lógica del programa es simple: permitir que cada persona decida cómo cubrir sus necesidades más urgentes, como alquiler, transporte, alimentos, servicios básicos o estudios, mientras recibe acompañamiento social y orientación financiera.

Este enfoque se apoya en evidencia previa que sugiere que la ayuda directa en efectivo puede ser más eficaz que los programas rígidos, especialmente cuando se trata de poblaciones jóvenes en situaciones complejas.

Alerta: no es un cheque de estímulo ni una ayuda nacional

Uno de los puntos clave es evitar confusiones: Cash with Care no es un nuevo cheque de estímulo, no es un programa del IRS y no está disponible en todo Estados Unidos.

No se solicita a nivel nacional.

No se tramita por declaración de impuestos.

No aplica fuera de la ciudad de Nueva York.

Se trata de una política local, financiada con fondos públicos asignados al estado y ejecutada por la ciudad, con fines estrictamente sociales y experimentales.