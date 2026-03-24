En Estados Unidos, uno de los procedimientos más esenciales para acceder y mantener un empleo es la verificación de elegibilidad laboral. Este proceso se realiza mediante el Formulario I-9, el cual es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores. El proceso exige que los trabajadores, sean ciudadanos o inmigrantes, presenten documentos que validen su identidad y su autorización legal para trabajar. En caso de que la documentación sea falsa, inválida o no coincida con los registros oficiales, la legislación impone al empleador la obligación de tomar medidas inmediatas, lo que puede resultar en la terminación automática del contrato laboral. El Formulario I-9 exige que todos los empleados presenten documentos que prueben dos aspectos fundamentales: identidad y autorización para trabajar. Estos documentos se clasifican en tres Listas (A, B y C). Es suficiente presentar uno de la lista A; o uno de la lista B y uno de la lista C para verificar la elegibilidad laboral. Los inmigrantes son quienes más riesgo enfrentan en este procedimiento. Una irregularidad en la documentación puede resultar no solo en el despido, sino también en la pérdida de estatus migratorio y la iniciación de un proceso de deportación. Incluso los residentes legales pueden verse afectados si no actualizan oportunamente su documentación o presentan credenciales caducadas. Se ha determinado que los siguientes documentos son aceptables para la identificación: