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América Latina se encuentra en proceso de realizar un avance significativo en infraestructura ferroviaria. Este ambicioso proyecto de alta velocidad tiene como objetivo revolucionar la movilidad en la región, ofreciendo tiempos de viaje sin precedentes y tecnología de vanguardia.
Construyen el tren bala de mayor velocidad en América Latina
El plan se lleva a cabo en Brasil, donde se prevé la construcción del primer tren bala de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) alcanzará velocidades superiores a 350 km/h y conectará las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, constituyendo una línea de aproximadamente 510 kilómetros, en un lapso de 1 hora y 45 minutos. Esto permitirá:
- Reducir drásticamente los tiempos de viaje
- Conectar los principales centros económicos del país
- Competir directamente con el transporte aéreo
El recorrido entre Río de Janeiro y São Paulo puede completarse en menos de dos horas.
Un proyecto con tecnología de vanguardia y última generación
El TAV integrará estándares internacionales en el ámbito del transporte ferroviario:
- Vías exclusivas diseñadas para alta velocidad.
- Sistemas de señalización digital avanzada.
- Control automático de trenes.
- Aerodinámica optimizada para minimizar la resistencia.