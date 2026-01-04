En esta noticia
La aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) en 2025 reconfiguró el debate sobre los impuestos en la jubilación en Estados Unidos. Entre sus cambios más relevantes aparece una medida que generó entusiasmo —y también confusión—: la llamada deducción fiscal de $6,000 para personas mayores, popularmente conocida como “crédito fiscal de jubilación”.
Aunque el nombre sugiere un beneficio directo en efectivo, la realidad es más técnica. Entender cómo opera esta deducción es clave para saber si realmente reduce tu carga tributaria o si no genera impacto alguno.
De qué se trata la deducción de bonificación para jubilados
El beneficio aprobado bajo la OBBBA permite a ciertos contribuyentes reducir su ingreso imponible hasta en $6,000 dólares. Esto significa que el monto se descuenta antes de calcular los impuestos, disminuyendo lo que se debe pagar al IRS.
Importante aclaración:
- No es un crédito fiscal reembolsable.
- No genera cheque ni depósito directo.
- Solo tiene efecto si el contribuyente paga impuestos federales.
Esta diferencia técnica explica por qué algunos jubilados notan un ahorro real y otros no perciben ningún cambio.
Quiénes pueden acceder a la deducción fiscal de $6,000
La ley establece criterios claros de elegibilidad. En líneas generales, pueden beneficiarse quienes:
- Tengan 65 años o más al cierre del año fiscal
- Presenten declaración federal de impuestos en EE.UU.
- Mantengan ingresos dentro de los límites definidos por la OBBBA
- Perciban ingresos por Seguro Social, pensiones, jubilación o inversiones gravables
- Tengan una obligación tributaria activa
El impacto final depende también del estado civil (soltero o casado declarando en conjunto) y del nivel total de ingresos.
Quiénes quedan fuera del beneficio
No todos los adultos mayores califican para esta deducción, incluso si ya están retirados. Quedan excluidos:
- Personas menores de 65 años
- Contribuyentes con ingresos elevados que superan los topes legales
- Jubilados que no pagan impuestos federales
- Quienes solo reciben ingresos exentos y no presentan declaración
En estos casos, la deducción no genera ahorro, ya que no hay impuestos que reducir.
Cuánto dinero se ahorra realmente con la deducción
El ahorro no es fijo y depende de la tasa impositiva marginal del contribuyente:
- En una tasa del 12%, el beneficio puede rondar los $720 dólares
- En una tasa del 22%, el ahorro se acerca a los $1,320 dólares
- En tramos más bajos, el impacto es menor o nulo
Por eso, aunque la deducción sea la misma, el resultado final varía entre jubilados.
Cómo aplicar correctamente la deducción en tu declaración
Para evitar errores o falsas expectativas, se recomienda:
- Utilizar software fiscal actualizado para 2025
- Consultar a un preparador de impuestos certificado
- Revisar las guías oficiales del IRS
- Verificar que los ingresos declarados sean elegibles
La deducción se aplica al presentar la declaración, no de forma automática.