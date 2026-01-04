La aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) en 2025 reconfiguró el debate sobre los impuestos en la jubilación en Estados Unidos. Entre sus cambios más relevantes aparece una medida que generó entusiasmo —y también confusión—: la llamada deducción fiscal de $6,000 para personas mayores, popularmente conocida como “crédito fiscal de jubilación”.

Aunque el nombre sugiere un beneficio directo en efectivo, la realidad es más técnica. Entender cómo opera esta deducción es clave para saber si realmente reduce tu carga tributaria o si no genera impacto alguno.

De qué se trata la deducción de bonificación para jubilados

El beneficio aprobado bajo la OBBBA permite a ciertos contribuyentes reducir su ingreso imponible hasta en $6,000 dólares. Esto significa que el monto se descuenta antes de calcular los impuestos, disminuyendo lo que se debe pagar al IRS.

(foto: Pexels)

Importante aclaración:

No es un crédito fiscal reembolsable .

No genera cheque ni depósito directo .

Solo tiene efecto si el contribuyente paga impuestos federales.

Esta diferencia técnica explica por qué algunos jubilados notan un ahorro real y otros no perciben ningún cambio.

Quiénes pueden acceder a la deducción fiscal de $6,000

La ley establece criterios claros de elegibilidad. En líneas generales, pueden beneficiarse quienes:

Tengan 65 años o más al cierre del año fiscal

en EE.UU. Presenten declaración federal de impuestos

Mantengan ingresos dentro de los límites definidos por la OBBBA

Perciban ingresos por Seguro Social, pensiones, jubilación o inversiones gravables

Tengan una obligación tributaria activa

El impacto final depende también del estado civil (soltero o casado declarando en conjunto) y del nivel total de ingresos.

Quiénes quedan fuera del beneficio

No todos los adultos mayores califican para esta deducción, incluso si ya están retirados. Quedan excluidos:

Personas menores de 65 años

Contribuyentes con ingresos elevados que superan los topes legales

Jubilados que no pagan impuestos federales

Quienes solo reciben ingresos exentos y no presentan declaración

En estos casos, la deducción no genera ahorro, ya que no hay impuestos que reducir.

Cuánto dinero se ahorra realmente con la deducción

El ahorro no es fijo y depende de la tasa impositiva marginal del contribuyente:

En una tasa del 12% , el beneficio puede rondar los $720 dólares

En una tasa del 22% , el ahorro se acerca a los $1,320 dólares

En tramos más bajos, el impacto es menor o nulo

Por eso, aunque la deducción sea la misma, el resultado final varía entre jubilados.

Cómo aplicar correctamente la deducción en tu declaración

Para evitar errores o falsas expectativas, se recomienda:

Utilizar software fiscal actualizado para 2025

Consultar a un preparador de impuestos certificado

Revisar las guías oficiales del IRS

Verificar que los ingresos declarados sean elegibles

La deducción se aplica al presentar la declaración, no de forma automática.