Estados Unidos confirmó que habilitará una nueva semana de atención especial para tramitar el pasaporte, destinada a ciudadanos y extranjeros naturalizados que necesiten gestionar el documento en persona.

La iniciativa busca aliviar la alta demanda de fin de año y ampliar las opciones para quienes requieren completar el trámite sin esperar turnos habituales.

La medida contempla horarios extendidos y puntos adicionales de atención en varios estados, con cupos limitados y disponibilidad variable según cada sede. Será una oportunidad puntual para completar gestiones que normalmente requieren semanas de espera.

¿Qué beneficio permitirá tramitar el pasaporte durante toda la próxima semana?

El Gobierno activará ferias especiales de aceptación de pasaportes, jornadas presenciales fuera del horario regular para solicitantes por primera vez, menores y personas obligadas a usar el formulario DS-11. Estas ferias se realizan en oficinas de correos, bibliotecas, juzgados y centros comunitarios autorizados.

En muchos lugares no se pedirá cita previa, lo que permitirá avanzar con el trámite de manera más rápida y accesible. La atención está destinada exclusivamente a quienes deban gestionar el pasaporte de forma presencial.

Servicios disponibles

Presentación del formulario DS-11.

Entrega de documentos y copias requeridas.

Verificación presencial por personal autorizado.

Solicitudes de menores acompañados por padres o tutores.

Estas ferias se realizan en oficinas de correos, bibliotecas, juzgados y centros comunitarios autorizados. Foto: Archivo.

¿Dónde estarán disponibles y cómo acceder al beneficio la próxima semana?

Durante la próxima semana continuarán las ferias programadas para diciembre de 2025 en Puerto Rico, Nueva Jersey, Georgia, Michigan, Texas, Ohio, Iowa, Carolina del Norte y Washington. Cada ubicación define su horario y específica si exige cita o permite acceso directo.

Quienes no encuentren una feria cercana pueden buscar centros que abren fines de semana o después del horario laboral mediante la herramienta oficial de localización , que permite identificar instalaciones según el código postal del solicitante.

Ejemplos de ferias programadas