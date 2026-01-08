Mantener la vigencia de la visa americana es fundamental para poder ingresar a Estados Unidos sin enfrentar problemas migratorios. Sin embargo, existe un error muy común en el que muchas personas caen y por el que podrían echarte del territorio.

Las autoridades federales, durante los últimos meses, endurecieron significativamente los protocolos de seguridad en todos los aeropuertos, por lo que no respetar las normas puede derivar en un conflicto mayor.

Confirmado: si cometes este error común con la visa pueden expulsarte de Estados Unidos

El Gobierno de los Estados Unidos tiene a disposición una gran cantidad de visas, ya que se dividen en diversas categorías como empleo, estudiante, residente permanente, entre otros.

Este documento es primordial para poder ingresar al territorio y por este motivo debe cumplir con todas las normativas en la fecha de llegada. Una de las principales confusiones respecto a este documento es cuando la visa aún sigue vigente, pero el pasaporte está vencido.

La única forma de ser admitido en el país en un caso como este es presentando el pasaporte vencido con la visa junto a un nuevo pasaporte dentro de los plazos de vigencia. Es decir, es se debe viajar con el pasaporte viejo que contiene el documento de ingreso y con un nuevo que garantice el permiso de viajar a otros países.

¿Qué no debo hacer si mi visa está en un pasaporte vencido?